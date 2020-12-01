Готовность 70%: альпинисты расчистили 118 из 168 вант Русского моста

Альпинистам предстоит работа на самом сложном участке, после этого станет ясно, когда можно будет возобновить движение по Русскому мосту. Фото: Глеб Куприн.

Во Владивостоке продолжается расчистка вант Русского моста от наледи. Альпинисты, которые ежедневно выполняют работы на высоте, уже расчистили 118 из 168 вант и приступают к самому сложному участку. Впрочем, уже совсем скоро станет ясно, когда движение по мосту будет возобновлено.

По информации ФКУ ДСД «Дальний Восток», ежедневно на расчистку вант выходят более 20 человек. Текущий темп работ позволит специалистам уже в ближайшие дни сделать вывод, когда именно можно будет открыть движение по Русскому мосту.

Кстати, сейчас по мосту курсирует специальная многотонная машина, которая переправляет крупногабаритные грузы, которые невозможно доставить на пароме, например, столбы опор ЛЭП.

«Цепляем трал с грузом к этой машине, переправляем на остров, там груз передаем на другой тягач», – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

А пока людей, грузы и автотранспорт на остров и обратно перевозит паром «Босфор Восточный». Только в понедельник, 30 ноября, он выполнил девять рейсов и переправил 6093 пассажиров и 348 автомобилей. Сегодня, 1 декабря, начнут выполнять пассажирские перевозки между островом и материком 4 катера ТОФ, расписание движения согласовывается.