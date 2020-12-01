Во Владивостоке снова перекрывают Светланскую и Корабельную Набережную

Проезд автомобилей и движение пешеходов под мостом на Светланской от поворота на Лазо до остановки ДВГТУ и по Корабельной набережной от улицы Петра Великого ограничены до 18:00. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Сегодня, 1 декабря, во Владивостоке снова перекроют движение по улицам Светланская и Корабельная Намережная на участках под Золотым мостом.

Ограничения будут действовать на период с 11:00 до 18:00. На это время проезд автомобилей и движение пешеходов под мостом на Светланской от поворота на Лазо до остановки ДВГТУ и по Корабельной набережной от улицы Петра Великого будут ограничены.

Тот факт, что сегодняшние ограничения продлятся до 18:00 во многом отразится на дорожной ситуации. Вполне вероятно, что сегодня обойдется без многокилометровых пробок, которые вот уже несколько дней сковывают по вечерам дальневосточную столицу.