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Общество

Во Владивостоке прервано вещание федеральных радиостанций

30 ноября произошла авария, которая повредила антенну
Кристина ГРИН
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Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить вещание.

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить вещание.

В понедельник, 30 ноября, примерно в обеденное время было прервано вещание двух федеральных радиостанций. Среди них оказались – «Вести FM. Владивосток» (частота - 89,8 Мгц) и «Радио Маяк. Владивосток» (частота - 88,8 Мгц). Причина – повреждение антенны передатчика.

По предварительным данным, как сообщают Вести:Приморье, авария случилась в результате обрушения льда на Орлиной сопке.

Жителей Владивостока просят с пониманием отнестись к возникшим трудностям, ведь специалисты делают все возможное, чтобы город скорее оправился от последствий ледового апокалипсиса.