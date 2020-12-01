Во Владивостоке прервано вещание федеральных радиостанций

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить вещание.

В понедельник, 30 ноября, примерно в обеденное время было прервано вещание двух федеральных радиостанций. Среди них оказались – «Вести FM. Владивосток» (частота - 89,8 Мгц) и «Радио Маяк. Владивосток» (частота - 88,8 Мгц). Причина – повреждение антенны передатчика.

По предварительным данным, как сообщают Вести:Приморье, авария случилась в результате обрушения льда на Орлиной сопке.

Жителей Владивостока просят с пониманием отнестись к возникшим трудностям, ведь специалисты делают все возможное, чтобы город скорее оправился от последствий ледового апокалипсиса.