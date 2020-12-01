«Орал, кидался, его скрутили»: во Владивостоке водитель, уходя от погони, врезался в припаркованные авто

Мужчина попытался скрыться от полиции, но заехал в тупик Фото: Милана СОКОЛ

Нелегкая ночь выдалась у некоторых жителей Первомайского района Владивостока, под окнами которых словно развернулись съемки фильма. Полиция с сиренами и мигалками, пытающийся скрыться автолюбитель и массовая авария. Все это произошло в узком, запаркованном дворе, потому не могло остаться без внимания.

История развернулась на Гульбиновича, 8/1. По словам жильцов, Toyota Prius буквально влетела во двор, а следом полицейская машина. Обеспокоенные жители дома, разбуженные сиреной, стали выглядывать из окон. И на глазах очевидцев, Prius задел три машины. Очевидно, мужчина не догадывался, что во дворе нет сквозного проезда. Поэтому загнанный в тупик, вынужден был сдаться, правда не без боя.

– Мужчина не русский. Вел себя неадекватно, отмахивался, орал. Такое чувство, что был обнаркоманеный. Мы видели, как его скручивали, надевали наручники, только после этого успокоился. Нашу машину, к сожалению, тоже задел . По разговору с полицией, поняли, что в прошлом месяце у него уже было какое-то разбирательство с органами, вроде подозревают в мошенничестве. В общем тот еще кадр, главное, чтобы за разбитые машины теперь расплатился, – поделились очевидцы.

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