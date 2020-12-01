Энергетики рассказали, когда полностью восстановят освещение улиц Владивостока

В эфире радио "Комсомольская правда" главный инженер подразделения "Владсвет" МУПВ "ВПЭС" Дмитрий Макеев рассказал, когда энергетики закончат восстановление уличного освещения.

На сегодняшний день выявлено более 6 километров повреждений и они продолжают появляться. Так, например, вчера, 30 ноября, во Владивостоке специалисты предприятия зафиксировали еще три упавших световых опоры, а всего с начала ледяного шторма упало 206 опор уличного освещения. На восстановление городского уличного освещения потребуется немало времени.

- Если говорить о сроках, то нам потребуется как минимум два месяца на восстановление самих сетей, и еще два месяца уйдет на доведение освещенности до нормативов, то есть до того уровня, который был во Владивостоке до начала ледяного шторма. Это в том числе связано и с таянием снега - проблематичного для нас периода, - говорит Дмитрий Макеев.

По словам специалиста, ежедневно восстановлением сетей городского освещения занимаются 10 бригад. Задействовано 5 автовышек, 5 мобильных грузовиков, 1 кран-манипулятор и 30 человек. в ночную смену работают 2 грузовика и 5 человек. Таким образом работа по восстановлению городского освещения ведется в круглосуточном режиме.

Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.