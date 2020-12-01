«Черная пятница» удалась: популярность интернет-магазинов во Владивостоке выросла в пять раз

МТС на основе обезличенных больших данных проанализировала трафик онлайн-сервисов, которые посещали приморцы в последнюю неделю ноября, и зафиксировала пятикратный рост популярности интернет-магазинов. Общий индекс цифровой активности жителей Владивостока вырос на 132 % по сравнению с 2019 годом.

Приморцы продолжают активно использовать цифровые сервисы и онлайн-развлечения. В конце ноября во Владивостоке наиболее резкий рост спроса продемонстрировали интернет-магазины. Количество запросов к таким ресурсам выросло в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Невероятная популярность «шопинга на диване» обусловлена рядом причин: карантинными ограничениями, неблагоприятной погодой и многочисленными ноябрьскими онлайн-распродажами. Активнее всего приморцы покупали 27 и 28 ноября в общемировой день распродаж – «черную пятницу»: количество запросов к интернет-магазинам в эти дни выросло на 507%. По данным МТС Банка, наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь количество транзакций увеличилось в 6 раз.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в последнюю неделю ноября достиг максимальных значений – 10 баллов. По этому показателю дальневосточная столица опередила города-миллионники – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар. В целом, количество обращений к цифровым решениям в регионе на 132% превышает показатели 2019 года.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.