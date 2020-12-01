Во Владивостоке этой ночью перекроют Рудневский мост

Рудневский мост закроют в эту среду, 2 декабря Фото: vlc.ru

Завтра ночью, 2 декабря, движение по Рудневскому мосту будет ограничено. Связано это с работой снегоуборочной техники, которая расчистит сооружение от снега и льда. Ограничения продлятся всего 5 часов.

Движение автотранспорта по мосту в обе стороны будет ограничено с часа ночи до 6 утра среды, 2 декабря. Рабочим предстоит очистить прибордюрную полосу от снега и льда. Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать альтернативные пути проезда.

Предстоящей ночью на ряде улиц Владивостока также будет вестись уборка снега. В списке - Уборевича (от КДФ до Фонтанной), Партизанский проспект (участок мимо ДКЖД), проспект Красного Знамени (от Дальпресса к Инструментальному заводу), Океанский проспект (от Покровского парка до Первой Речки). В связи с этим автомобилистов просят убрать припаркованный автотранспорт с этих улиц, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

«На время производства работ на указанных участках будут временно установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена». Экипажи ГИБДД будут вести дежурство на данных участках и контролировать соблюдение гражданами требований технических средств организации дорожного движения», - добавили в городском управлении дорог и благоустройства.