Владивосток остался без двух федеральных радиостанций из-за обрушения льда на телевышке

Из-за обрушения льда на телевышке на Орлиной сопке пропало вещание двух федеральных радиостанций. Фото: Вести:Приморье.

Во Владивостоке временно прекращено вещание радиостанций "Вести FM. Владивосток" (частота - 89,8 Мгц) и "Радио Маяк. Владивосток"" ( частота - 88,8 Мгц) из-за аварии на телевышке.

Отключения произошли 30 ноября примерно в 14:00. По предварительной информации, антенна передатчика была повреждена из-за обрушения льда на телевышке на Орлиной сопке, сообщают "Вести:Приморье".

Пока неизвестно, как скоро специалисты смогут попасть на объект и восстановить вещание радиостанций во Владивостоке. Из-за прошедшего ледяного шторма проводить работы на обледенелой телевышке запрещено требованиями техники безопасности.