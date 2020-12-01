Пилотные центры социальных услуг открылись в отделениях Почты России Приморья

В отделениях Почты России открылись пилотные центры социальных услуг, где можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Теперь жителям Арсеньева, Анучино, Дальнегорска и Кавалерово достаточно прийти в почтовое отделение, чтобы воспользоваться порталом «Госуслуг», измерить температуру тела, давление и уровень кислорода в крови, а в перспективе – бесплатно получить консультацию врачей с помощью видеосвязи. Сотрудники отделений, включенных в пилотный проект, прошли обучение оказанию государственных услуг, первой доврачебной помощи, правилам пользования приборами для измерения показателей здоровья.

«Посетители центра социальных услуг смогут получить бесплатную социально-медицинскую помощь и доступ к порталам «Госуслуг», Пенсионного фонда и других государственных ведомств. Социальная функциях почтовых отделений должна развиваться в зависимости от запросов наших клиентов и требований времени», – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин.

В Арсеньеве центр социальных услуг 1 декабря посетил глава городского округа Владимир Пивень. Он подчеркнул, что работа центров социальных услуг позволит оказать помощь людям, обеспечит простой и понятный доступ к государственных услугам и сервисам. «Не случайно, что именно почтовое отделение становится дополнительной площадкой оказания социальных услуг. Сотрудники Почты пользуются доверием и авторитетом среди людей. Жители города, особенно пожилые, смогут бесплатно и в комфортных условиях получить информацию о своем здоровье», – подчеркнул глава Арсеньевского городского округа Владимир Пивень.

При поддержке партнера Почты России «Лиги здоровья нации» в центрах социальных услуг оборудован уголок здоровья с медицинскими приборами. Здесь есть градусник, тонометр, пульсоксиметр, весы и ростомер. По графику присутствия в отделении медицинского работника там можно будет проверить уровень сахара в крови и получить консультации.

В центрах социальных услуг клиенты могут воспользоваться компьютером с подключенным интернетом и зайти на сайты государственных услуг, Пенсионного фонда, Центров занятости и прочих ведомств.

Почтальоны центров социальных услуг получили смартфоны и планшеты, с помощью которых они смогут проводить онлайн-опросы клиентов. Анкеты, составленные при участии органов здравоохранения и социальной защиты населения, должны помочь выявить тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации или кому нужна социальная либо медицинская помощь. Кроме того, при себе у почтальонов будут приборы для измерения показателей здоровья, которые при необходимости они смогут выдавать клиентам на время визита.

Отметим, центры социальных услуг в отделениях Почты России создаются для обеспечения равного доступа к государственным и социально-медицинским услугам на всей территории страны. Приморский край вошел в число пилотных регионов наряду с Ульяновской, Новгородской, Калужской и Архангельской областями