Басня о двух таксистах и «Мерсе»: во Владивостоке на скользком спуске произошло массовое ДТП

Автолюбители не смогли поделить дорогу на проспекте Красного Знамени Фото: Милана СОКОЛ

В неприятной ситуации на скользком спуске во Владивостоке оказались сразу три водителя. Обледеневшую дорогу на проспекте Красного Знамени, 104А, на которую неоднократно жаловались горожане, не поделили две Toyota с логотипами таксомоторных компаний и Mercedes-Benz. Подбитые машины заняли внушительную часть проезда.

Toyota Aqua оказалась зажата между Toyota Prius и Mercedes-Benz 200. Из-за троицы проехать к домам или ближайшему кафе довольно сложно. Стоит отметить, что часть межквартальных дорог Владивостока остается обледеневшей. Коммунальные службы попросту не успевают ликвидировать последствия разгула стихии. Хотя с начала ледяного шторма прошло уже 12 дней. Заложниками ситуации оказываются обычные жители и автомобилисты.

Проезд оказался частично заблокирован Фото: Милана СОКОЛ

– ДТП у нас теперь происходят постоянно. Оба подъезда к домам полностью во льду. Со стороны «Кольцевого» сносит даже джипы, здесь тоже забираются далеко не все. Буквально в воскресенье дворник расчистил проход по тротуару, до этого передвигались чуть ли не ползком. Во дворах тоже наводим порядок, своими силами и с помощью УК. А вот с дорогой с северной стороны домов и подъемами – настоящая беда. Куда только не обращались, вроде мэрия обещала помочь, но пока ситуация печальная, – поделился с «КП» житель Красного Знамени, 104.

Все заезды к целой строчке домов оказались скованы льдом. Фото: предоставлено очевидцами

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