Индивидуальным предпринимателям необходимо уплатить фиксированные страховые взносы за 2020 год не позднее 31 декабря

Управление федеральной налоговой службы по Приморскому краю напоминает о необходимости своевременной уплаты фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
В категорию плательщиков попадают индивидуальные предприниматели (без наемных работников), адвокаты, нотариусы (занимающиеся частной практикой), арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные.
Уплатить страховые взносы необходимо в срок не позднее 31 декабря 2020 года в фиксированном размере (ст. 430 НК РФ):
- 32 448 рублей – обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- 8 426 рублей – обязательное медицинское страхование (ОМС);
Для пострадавших от коронавируса отраслей предусмотрено снижение суммы к уплате.
- 20 318 рублей – обязательное пенсионное страхование (ОПС).
Важно, что взносы по медицинскому страхованию остаются для этой категории неизменными.
В случае неуплаты страховых взносов в срок у предпринимателя - физического лица возникает задолженность, на которую начисляются пени, а также применяются меры принудительного взыскания.
Уплатить страховые взносы можно
- в «Личном кабинете налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей»;
- с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» в подразделе «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей».
Для уплаты взносов достаточно внести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.
Для решения интересующих налогоплательщиков вопросов также можно направить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru, или же обратиться по номеру «Единого контакт-центра ФНС России» 8-800-222-22-22