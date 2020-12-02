Индивидуальным предпринимателям необходимо уплатить фиксированные страховые взносы за 2020 год не позднее 31 декабря

Управление федеральной налоговой службы по Приморскому краю напоминает о необходимости своевременной уплаты фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

В категорию плательщиков попадают индивидуальные предприниматели (без наемных работников), адвокаты, нотариусы (занимающиеся частной практикой), арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные.

Уплатить страховые взносы необходимо в срок не позднее 31 декабря 2020 года в фиксированном размере (ст. 430 НК РФ):

- 32 448 рублей – обязательное пенсионное страхование (ОПС);

- 8 426 рублей – обязательное медицинское страхование (ОМС);

Для пострадавших от коронавируса отраслей предусмотрено снижение суммы к уплате.

- 20 318 рублей – обязательное пенсионное страхование (ОПС).

Важно, что взносы по медицинскому страхованию остаются для этой категории неизменными.

В случае неуплаты страховых взносов в срок у предпринимателя - физического лица возникает задолженность, на которую начисляются пени, а также применяются меры принудительного взыскания.

Уплатить страховые взносы можно

- в «Личном кабинете налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей»;

- с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» в подразделе «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей».

Для уплаты взносов достаточно внести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.

Для решения интересующих налогоплательщиков вопросов также можно направить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru, или же обратиться по номеру «Единого контакт-центра ФНС России» 8-800-222-22-22