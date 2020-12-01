«Стоял рядом, успел убрать машину»: в Ленинском районе Владивостока на авто упала глыба льда

Во Владивостоке с крыш летят ледяные глыбы. Фото: dpskontrol125rus

Спустя почти 2 недели после удара стихии, Владивосток по прежнему остается скован льдом. Социальные сети буквально пестрят фото разбитых авто. На машины то и дело валятся ледяные глыбы с крыш и фасадов.

Очередной жертвой ледопада стал автомобиль, припаркованный возле дома №52 на Адмирала Кузнецова. Внушительная глыба, упавшая с крыши, разбила лобовое стекло в Mitsubishi. К счастью, рядом не оказалось людей.

Еще один пострадавший автолюбитель. Фото: dpskontrol125rus

– Вчера приехал, поставил машину рядом с ним. Успел убрать. Сейчас проезд во дворе ограничили сигнальной лентой, но думаю это не на долго. Скоро люди начнут возвращаться с работы и снимут ее, – поделился очевидец.

Опасный участок решили перекрыть. Фото: dpskontrol125rus

Напомним, из-за сильнейшего обледенения в приморской столице закрыто движение по мосту на Русский остров. Последствия непогоды пытаются ликвидировать с помощью альпинистов. Также коммунальные службы чистят ото льда Золотой мост, поэтому вот уже несколько дней приходится ограничивать движение на Светланской. Специалисты советуют автомобилистам не парковать машины вблизи деревьев, домов и рекламных счетов. Особую внимательность стоит проявить и пешеходам, из-за падения сосулек и схода с крыш ледяных глыб уже пострадали десятки местных жителей.

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