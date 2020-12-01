Многострадальный Чуркин во Владивостоке снова останется без электричества

Во Владивостоке запланировано очередное отключение электричества Фото: pixabay.com

Первомайский район Владивостока снова ждут перебои в подаче электроэнергии. На Чуркине, который около шести суток был без света, планируется заменить временные опоры 110 кВ на линии Патрокл – Голдобин с присоединением к подстанции Улисс на опору двухцепного исполнения. Работы запланированы на 2 и 3 декабря.

По информации пресс-службы АО «ДРСК», в среду электричество на мысе Чуркин отключат с 13:00 до 17:00, в четверг перебои в подаче электроснабжения будут более длительные – с 08:30 до 18:30.

– Выполнение указанных работ позволит восстановить нормальную схему электроснабжения Первомайского района по двум питающим линиям, – отмечают энергетики.

Специалисты просят местных жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Напомним, Первомайским район оказался обесточен из-за крупной коммунальной аварии. Под тяжестью льда в районе Морского кладбища рухнули несколько опор ЛЭП. Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. Однако полностью ликвидировать последствия удара стихии коммунальным службам еще предстоит.

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