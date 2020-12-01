ДРСК повышает надежность энергоснабжения Первомайского района Владивостока

Последствия недавнего ледяного дождя показали, что схема энергоснабжения Владивостока должна быть усилена. В первую очередь это касается Первомайского района города, который снабжается электроэнергией по одной линии электропередачи.

К работам по повышению надежности энергоснабжения энергетики ДРСК приступили немедленно. Принято решение о переоборудовании ЛЭП 110 кВ Патрокл-Голдобин в двухцепное исполнение – это означает, что фактически вместо одной линии будут функционировать две, и при отключении одной из линий вторая обеспечит потребителей электроэнергией в полном объеме.

Для того, чтобы иметь возможность подвесить новые провода, нужно заменить опоры на новые, усиленной конструкции. К сожалению, без отключения линии этого сделать невозможно, поэтому 2 декабря с 13-00 до 17-00 и 3 декабря с 8-30 до 18-30 энергоснабжение потребителей, подключенных к этой линии, будет временно приостановлено.

Ключевые объекты инфраструктуры, такие как больницы и котельные, будут обеспечены электроэнергией через резервные дизель-генераторы. Водоснабжение и теплоснабжение всех потребителей района будет производиться в полном объеме.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.