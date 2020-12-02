В Приморье пациент выпал из окна больницы

Окно больницы, тематическое фото Фото: Милана СОКОЛ

Сотрудники полиции устанавливают причины гибели пациента районной больницы, выпавшего из окна 3-го этажа. Мужчина скончался от полученных травм до прибытия врачей скорой.

Было установлено, что трагический случай произошел в вечернее время на территории центральной районной больницы в селе Владимиро-Александровском. Один из пациентов по неустановленной причине выпал из окна и скончался. Погибшим оказался 41-летний житель Находки, который проходил курс лечения.

После опроса других пациентов и персонала больницы полицейские пришли к выводу, что, скорее всего, это был не несчастный случай. По факту гибели человека на территории медицинского учреждения проводится проверка.

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