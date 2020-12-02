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Происшествия

В Находке наказали обнаглевшего водителя на «Лексусе»

Элитный седан в итоге увезли на специализированную стоянку
Сергей БАЛАНОВ
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Белый Лексус недолго ездил по Находке

Белый Лексус недолго ездил по Находке

Что может нарушить молодой человек, который едет на «Лексусе» по Находке? Да практически все что угодно: превысить скорость, проехать по встречной полосе, не остановиться по требованию сотрудника ГИБДД, наконец, оказаться пьяным.

Все так и произошло с 27-летним местным жителем, хозяином жизни на белом «Лексусе». Сначала информация о водителе, который любит мчать по «встречке», появилась в соцсетях. Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили 2героя» в офлайне. Наряд дежурил в районе улицы Еловая, когда парень на «Лексусе» промчал со стороны кольца МЖК.

- Инспекторы ДПС предприняли попытку остановить седан для проверки документов, однако водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и, прибавив скорость, скрылся в направлении перекрестка Санбари. Информация о нарушителе была передана всем патрульным нарядам ДПС, - сообщили в УМВД края.

Личное знакомство состоялось в районе улицы Спортивная, госавтоинспекторы остановили автовладельца, который – сюрприз - находился в состоянии алкогольного опьянения. В текущем году он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В отношении любителя нетрезвой езды составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства).

«Лексус» увезли на специализированную стоянку.

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