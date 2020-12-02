Восстановить электроснабжение острова Попова планируют к 3 декабря

Энергетики планируют к пятнице вернуть электричества в дома на острове Попова Фото: vlc.ru

На материковой части Владивостока и островных территориях продолжаются восстановительные работы после разрушительного ледяного дождя. Энергетики планируют уже 3 декабря восстановить энергоснабжение острова Попова.

На острове трудятся бригады МУПВ "ВПЭС". за время циклона здесь было повреждено 44 опоры, попреждено 5 километров проводов. Уже сейчас установлено 12 новых опор на улицах Калининской, Садовой и Заводской. Сейчас специалисты монтируют самонесущие изолированные провода (СИП) протяженностью более 600 метров. После этого начнутся работы по восстановлению энергоснабжения улиц Калининской и Набережной, где еще 32 частных дома остаются без света.

Электроэнергия есть уже на улицах Лесной, Ленинской, Подгорной.

- Прежние опоры настолько оказались повреждены из-за ледового шторма, что восстановлению не подлежат. Нам пришлось на барже доставлять новые столбы высотой 9,5 метров. Всего повреждено за время циклона 44 опоры и более 5 километров воздушной линии. В первую очередь восстанавливаем поврежденную линию к домам, где проживают островитяне, затем будем подключать электричество к летним домикам, – пояснил начальник энергосетевого района острова Попова МУПВ «ВПЭС» Евгений Перчаткин.

Восстановить электроснабжение в жилых домах на острове Попова планируют 3 декабря. Без электроэнергии останутся только два частных дома на улице Советской и Дальневосточный морской заповедник. Здесь необходимо восстановить семь опор.

Морской заповедник отапливается сейчас с помощью бойлера. Но, как сообщили сотрудники заповедника, топлива для него осталось немного. По этой причине специалисты приняли решение во вторник, 1 декабря, на специальной барже ВПЭС отправить заповеднику бензин для генератора, чтобы в музее было тепло, не пострадали его коллекция и беспозвоночные животные.