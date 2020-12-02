Ущерб на 900 миллионов: следователи вскрыли преступную схему в администрации Приморья

Чиновников администрации Приморья подозревают в превышении должностных полномочий, из-за чего лесному фонду был нанесен серьезный ущерб

В Приморье следователи выявили преступную схему, которую с 2016 года по январь 2020-го реализовывали чиновники департамента лесного хозяйства. В обход конкурсных процедур коммерсанты получали землю, на которой устраивали масштабную вырубку леса.

Следователи полагают, что схема выглядела следующим образом. Должностные лица департамента не проводя обязательных торгов и игнорируя порядок их заключения оформляли дополнительные соглашения, согласно которым в действующие договоры аренды лесных участков вносились изменения. Коммерческие фирмы продлевали сроки действия договоров и фактически получали в незаконное пользование эти участки. В итоге на землях, находящихся в государственной собственности, коммерсанты устроили масштабную рубку на 909,5 млн рублей - такова сумма ущерба лесному фонду.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Приморского края, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.