Светланскую и Корабельную набережную опять перекроют до вечера

Ограничения будут действовать до тех пор, пока сохраняется угроза падения льда с Золотого моста

Сегодня, 2 декабря, во Владивостоке вновь перекрывают важную транспортную артерию. Речь идет о части улиц Светланской и Корабельной Набережной на участке под Золотым мостом.

Сегодня ограничения продлятся до 18:00. На это время проезд автомобилей и проход пешеходов по улице Светланской от поворота на Лазо до остановки ДВГТУ и по Корабельной набережной от улицы Петра Великого будет ограничен.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к действующим ограничениям и заранее выбирать пути объезда.