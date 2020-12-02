Помощь медикам, ликвидация последствий циклона: как «Единая Россия» отметила день рождения 1 декабря

День рождения Партии единороссы в Приморье провели, как любой другой день – помогая тем, кто в этом нуждается: доставляли продукты пожилым людям, оказывали поддержку медикам, принимали участие в ликвидации последствий ледяного дождя.

Глава регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Приморского края Олег Кожемяко, находящийся на территории острова Русский с субботы, 28 ноября, контролировал 1 декабря процесс устранения аварии на подземной линии, питающей электричеством поселки Поспелово и Канал. Была поставлена задача устранить порыв на линии электропередач и вернуть свет в последние обесточенные населенные пункты Русского острова.

Добавим, что ледяной циклон, накрывший Приморье 19-20 ноября, стал причиной коммунальной катастрофы на нескольких территориях, которые длительное время оставались без света и тепла. Волонтеры ЕР, представители общественных организаций, депутаты всех уровней власти включились в работу по преодолению последствий стихии.

А на материковой части Владивостока в день рождения партии волонтеры «Единой России» доставили тонну свежей непотрошеной горбуши персоналу пяти медицинских учреждений края. Рыба, выловленная в Охотском море, была передана приморским единороссам их коллегами из Сахалинской области в рамках межрегионального партийного сотрудничества. Североморский продукт пополнит рацион медиков, работающих в сложных условиях коронавирусной инфекции, поможет укрепить иммунитет.

Как рассказал секретарь Владивостокского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Щербаков, в работу по оказанию помощи тем, кому нужна сегодня помощь, вовлечены все неравнодушные силы общества.

«Наш Волонтерский центр при местном отделении партии «Единая Россия» специально был создан для оказания помощи населению в связи с пандемией COVID-19. Поэтому весь этот год, и сегодня – в день рождения Партии, мы выполняем просьбы людей о помощи – приобретаем и доставляем продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, привозим бесплатные продовольственные наборы гражданам из группы риска – пожилым людям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким мамам, включая и тех, кого в эти дни ледяной циклон оставил без света и отопления. В эту работу вовлечены все неравнодушные силы общества, люди всех возрастов и профессий. Добрососедство и взаимопомощь, которые развивает Партия, в такие дни особенно важны», - рассказал Щербаков.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», - сказал Турчак.