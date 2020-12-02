Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Приморье за последние сутки выявлено 229 новых случаев коронавируса

С опасной инфекцией справились еще 157 приморцев
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
КомментироватьОставить комментарий

По состоянию на утро, 2 декабря, в Приморском крае выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом с начала эпидемии всего в крае заболело 22377 приморцев.

С опасной инфекцией справилось еще 157 жителей края. Всего выздоровевших уже 15813. Не справившихся с инфекцией в Приморье по-прежнему 242 человека.

Напоминаем, что в Приморье до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.