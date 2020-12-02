Свет на Русском острове вернулся в поселки Поспелово и Канал

Сегодня энергетики устранят все локальные аварии в поселках, чтобы полностью подключить их к свету Фото: primorsky.ru

На Русском острове продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Энергетики уже подвели свет в поселки Поспелово и Канал - оставшиеся населенные пункты, где до сих пор не было света. Осталось дело за малым - подключить все дома к электроэнергии, эта работа должна быть завершена сегодня, 2 декабря.

Энергетики Оборонэнерго и ДРСК всю ночь работали над восстановлением энергоснабжения Русского острова, в частности поселков Поспелово и Канал. Вчера бригады восстановили работу подстанций, очистили просеки, ведущие к населенным пунктам. Но энергетики столкнулись с новой сложностью. Неизвестные злоумышленники перерезали подземный кабель, из-за чего пришлось оперативно устранять эту проблему, только после этого удалось восстановить энергоснабжение поселков. Сегодняшний фронт работ - устранение локальных аварий на линиях электропередач в самих поселках.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил обстановку в каждом доме и поставил задачу уже сегодня устранить локальные неполадки и обеспечить электричеством 100% жителей острова.

- В час ночи энергетики подали напряжение по основной линии в Поспелово и Канал, но электричество пришло не во все дома. Например, на Поспелово, 9, его нет, очень слабое напряжение на Поспелово, 10. В поселке Канал восстановлено энергоснабжение школы №5 и близлежащих домов, а в коттеджах у людей света до сих пор нет. Сегодня энергетики будут устранять недоделки, отключения непосредственно по домам, - прокомментировал Олег Кожемяко.

Уже сделано многое, однако впереди не меньший, а, возможно, и больший фронт работ. Конечная цель – сделать энергоснабжение Русского острова надежным.