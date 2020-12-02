Новый ковидный госпиталь откроют на базе городской больницы Дальнегорска

Госпиталь для пациентов с COVID-19 в Дальнегорске планируют открыть на этой неделе Фото: primorsky.ru

В Приморье появится новый ковидный госпиталь на базе городской больницы Дальтнегорска. Для пациентов с COVID-19, по разрешению Роспотребнадзора, переоборудованы психиатрическое и терапевтическое отделения медучреждения. Госпиталь откроют на этой неделе.

Сейчас пациенты с коронавирусом получают лечение в инфекционном отделении больницы, однако этих площадей недостаточно для Дальнегорского городского округа. Консультационную помощь дальнегорским специалистам окажут коллеги из Забайкальского края. Четыре врача: пульмонолог, инфекционист и анестезиологи-реаниматологи, а также три медсестры прибыли из Читинской государственной медицинской академии по распоряжению министра здравоохранения Российской Федерации.

Все мы с апреля работаем в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Мы постараемся передать наш опыт местным врачам и помочь им, потому что сейчас предстоит очень ответственное мероприятие – открытие инфекционного моногоспиталя на территории Дальнегорской ЦГБ, – отметил врач-пульмонолог, доцент Читинской ГМА Сергей Лукьянов.

В настоящее время ведется подготовка к развертыванию инфекционного госпиталя в Дальнегорске. Жителям региона следует продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, личную гигиену и дезинфекционные мероприятия как в быту, так и на работе.