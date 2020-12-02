Катера ТОФ начали курсировать между Владивостоком и Русским островом

Пока катера ТОФ перевозят только спецтехнику и людей. Фото: vlc.ru

Сегодня, 2 декабря, во Владивостоке начали курсировать катера ТОФ, которые доставляют пассажиров и спецгруз с материка на остров Русский.

Так у парома «Босфор Восточный» появился дублер - баржа «Иван Карцов». Благодаря этому рейсы с 30 причала Владивостока до Поспелово и обратно выполняются почти каждый час.

Два катера ТОФ заняты перевозкой спецтехники по маршруту Токаревский маяк – поселок Канал. По сообщению администрации Владивостока, планируется, что ходить они будут каждые 30 минут. По факту все будет зависеть от заполняемости транспортных средств в первую очередь спецтехникой и от конкретных задач по обеспечению островной территории необходимой помощью.

Третий катер пока находится в резерве. Уточняется, что все баржи ТОФ пока перевозят лишь людей и спецтехнику. Поэтому если необходимо вам необходимо выполнить рейс вместе с автомобилем, это пока можно сделать лишь на 30 причале на пароме «Босфор Восточный». Кстати, все рейсы на катерах ТОФ бесплатны.

Расписание парома «Босфор Восточный» и катера «Иван Карцов» по маршруту Владивосток (30 причал) - м. Поспелова (о. Русский) – Владивосток

Отправление с 30 причала Владивостока

07:00 ежедневно «Босфор Восточный»

08:00 ежедневно «Иван Карцов»

09:00 ежедневно «Босфор Восточный»

11:00 ежедневно «Босфор Восточный»

13:00 ежедневно «Босфор Восточный»

14:00 ежедневно «Иван Карцов»

15:00 ежедневно «Босфор Восточный»

16:00 ежедневно «Иван Карцов»

17:00 ежедневно «Босфор Восточный»

19:00 ежедневно «Босфор Восточный»

21:00 ежедневно «Босфор Восточный»

23:00 ежедневно кроме вт. и сб. «Босфор Восточный»

Отправление с м. Поспелово на Русском острове

07:00 ежедневно «Иван Карцов»

08:00 ежедневно «Босфор Восточный»

09:00 ежедневно «Иван Карцов»

10:00 ежедневно «Босфор Восточный»

12:00 ежедневно «Босфор Восточный»

14:00 ежедневно «Босфор Восточный»

15:00 ежедневно «Иван Карцов»

16:00 ежедневно «Босфор Восточный»

17:00 ежедневно «Иван Карцов»

18:00 ежедневно «Босфор Восточный»

20:00 ежедневно «Босфор Восточный»

22:00 ежедневно кроме вт. и сб. «Босфор Восточный»

24:00 ежедневно кроме вт. и сб. «Босфор Восточный»

01:30 вт. и сб. «Босфор Восточный»

Расписание парома «Босфор Восточный» по маршруту Владивосток – о. Попова – Владивосток

Владивосток: 21:00 вт., сб., о. Попова: 24:00 вт., сб

Расписание катера «Иван Карцов» по маршруту Владивосток – о. Попова – Владивосток

Владивосток: 10.00 ежедневно; о. Попова: 11:20 ежедневно.