Приморских школьников приглашают на образовательную программу по сохранению редких животных

МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети из Приморья смогут пройти просветительский эко-курс онлайн и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический мастер-класс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей.

Участники конкурса в возрасте от 6 до 14 лет пройдут онлайн-курс на сайте проекта «Поколение М», чтобы лучше изучить редких животных и поближе познакомиться с их средой обитания. В каждой теме представлены мастер-классы и задания по моделированию. После изучения теории, ребята закрепят полученные знания на практике: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Млекопитающие», «В джунглях», «Большие панды», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой номинации наставники конкурса выберут лучшие работы. Пройти курс обучения и загрузить свои работы на сайт нужно до 31 мая 2021 года.

Победители конкурса отправятся на необычную экскурсию в Московский зоопарк: они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с учеными и кураторами европейских программ по сохранению животных, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животными) и даже приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

«Новый сезон проекта МТС «Поколение М» не случайно посвящен вопросам экологии. Для Приморья тема защиты природы особенно актуальна: наш регион славится своими уникальными заповедными зонами – Кедровая падь, Дальневосточный морской заповедник, Лазовский, Ханкайский, Уссурийский и Сихотэ-Алиньский заповедники. На территории Приморья обитают уникальные «краснокнижные» животные, в том числе, самые редкие кошки планеты – дальневосточные леопарды и амурские тигры. Мы рады, что сегодня у школьников есть возможность в простом и интересном формате включаться с малых лет в природоохранительную деятельность и делать мир немного лучше. На уровне региона мы обязательно поддержим участие ребят в этом конкурсе», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.