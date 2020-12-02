Мост на Елену во Владивостоке построят с учетом ледяных штормов

Альпинисты очищают ванты Русского моста от льда. Фото: Виктор Гохович Фото: Сергей БАЛАНОВ

Нынешний ледяной шторм во Владивостоке, из-за которого уже 10 дней перекрыт мост на Русский, а в центре Владивостока приходится каждый день закрывать проезд под Золотым мостом, показал, что при будущем строительстве вантовых мостов в Приморье нужно будет предусмотреть и такое погодное явление. В частности, новые технологии применят к вантам уже при строительстве моста на Елену, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, Золотой и Русский мосты во Владивостоке построили к 2012 году российские компании, но для изготовления и монтажа вант привлекли французских специалистов с мировым именем. Ванты Русского моста, которые изготовила французская компания Freyssinet, на момент постройки считались самыми длинными в мире (восьмерка крайних вант имеет в длину 580 метров). СМИ сообщали, что французы дали гарантию на конструкцию 100 лет.

После ноябрьского ледяного шторма Русский мост пришлось перекрыть 21 ноября из-западающих с пилонов и вант ледяных глыб. Остров оказался в изоляции, добраться туда теперь можно только паромом. Впервые на очистку моста привлекли альпинистов, которые вручную сбивают лед. В то же время краевые власти обратились к французским мостостроителям, чтобы продумать защиту от ледяных штормов на будущее, и даже смогли договориться о визите специалистов из Freyssinet, несмотря на закрытые из-за пандемии границы.

- Мы пригласили специалистов, которые монтировали ванты. Это французы. Дали оперативное разрешение, они прибудут. Это очень сложная конструкция, это мост, сооружение, сейчас работа делается силами альпинистов. Конечно, такого обледенения, думаю, и французы не ожидали. Мы работаем с ними [дистанционно], каких-то готовых решений не предусмотрено. Думаю, что в последующих проектах – мы, в любом случае, будем и мост на Елену строить – что-то будет учтено. Сейчас это просто работа [альпинистов], должна закончиться примерно через неделю и мост откроют, - сообщил Олег Кожемяко в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Макет моста на Елену, представленный на ВЭФ-2019 Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мост на Елену через пролив Босфор Восточный должен соединить Эгершельд с Русским островом и стать частью Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Строительство в декабре прошлого года одобрила правительственная комиссия РФ, а губернатор Олег Кожемяко поручил профильному министерству разработать обоснование инвестиций. Предварительно называлась сумма в 100 миллиардов рублей. При этом не се горожане поддерживают строительство ВКАД, считая, что проблему пробок магистраль все равно не решит, но может испортить береговую черту.

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