Почту на остров Русский после циклона доставили на барже

Из-за снежного циклона, который обрушился на Приморский край 19 ноября, движение по мосту на остров Русский было прекращено. Получив информацию о невозможности восстановить движение по Русскому мосту, почтовики Приморского края организовали отправку почты на барже.

«Ситуация не типичная, поэтому были приняты оперативные меры. Нам удалось переправить на остров Русский два автомобиля с почтовыми емкостями на частном плавсредстве, - комментирует заместитель директора по логистике УФПС Приморского края АО «Почта России» Роман Мессинг. – В результате в два отделения, расположенные на острове Русский, были доставлены почтовые отправления, поступившие в Магистральный сортировочный центр Владивостока за период с 22 по 30 ноября».

На острове Русский расположено два почтовых отделения 690920 и 690922, которые обслуживают около 15 тысяч местных жителей и постоянно проживающих на территории кампуса ДВФУ студентов. Отделения работают по расписанию и предоставляют весь перечень услуг.

В данный момент Почта России решает вопросы по регулярному использованию судов для доставки на острова Русский и Попов почтовых отправлений на неопределённый период до восстановления движения по Русскому мосту и графика работы парома на о. Попов.