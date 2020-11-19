Завершается реконструкция в пяти скверах Владивостока

Общественные наблюдатели проверили, как ведется реконструкция скверов. Фото: Vlc.ru

До конца ноября планируется завершить реконструкцию сразу пяти общественных территорий во Владивостоке - на Русской, Верхнепортовой и в Матросском сквере, а также на острове Попова и Авангарде. Как ведутся работы на первых трех территориях этого списка, проверили в субботу, 14 ноября, общественные наблюдатели совместно с Дирекцией общественных пространств Владивостока. И нареканий не было.

В скверах на территориях в районе дома №41б на улице Верхнепортовой и в районе Русской, 48 основные работы уже выполнены. Здесь осталось лишь уложить брусчатку, установить малые архитектурные формы и опоры освещения.

На Верхнепортовой осталось лишь уложить брусчатку, установить малые архитектурные формы и опоры освещения. Фото: Vlc.ru

Завершается благоустройство и в Матросском сквере - в этом году здесь обустраивают ливневую канализацию, устанавливают наружное освещение и систему видеонаблюдения, а также прокладывают тротуары и выстилают газон. Остальные работы запланированы на следующий год.

Глава Дирекции общественных пространств Салават Галиев в Матросском сквере. Фото: Vlc.ru

- Ход работ в скверах общественных наблюдателей удовлетворил. Замечаний не было, - рассказал руководитель МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

Напомним, по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на «Дальзаводе» и сквер Игнатьева на Первой Речке. Сейчас это современные общественные пространства, доступные для всех, здесь обустроены дорожки, детские площадки, установлены лавочки, освещение и даже интеллектуальная система наблюдения, способная различать эмоции посетителей.

В сквере на Русской основные работы уже выполнены. Фото: Vlc.ru

Все работы по реконструкции общественных пространств находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега Гуменюка.