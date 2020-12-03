Синоптики рассказали, стоит ли ждать от погоды в Приморье сюрпризов 3 декабря

Температура воздуха сегодня -10...+1°C. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 3 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает "Примпогода". На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -10...+1°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -7...9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -18...-20°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C, в утренние часы -5...7°C.