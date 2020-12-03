Ориентировка на пропавшую Ангелину. Фото: ПРИИ "Примпоиск".

В Приморье разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Ангелину Александрович. Девушка-подросток ушла из общежития автомобильно-технического колледжа Уссурийскаеще 27 ноября. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

К сожалению не удалось выяснить, во что именно была одета Ангелина в день своей пропажи. На вид ей 15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темные длиной до плеч.

Ангелина может находиться во Владивостоке, а значит жителям краевой столицы также стоит быть более внимательными, и, возможно, Ангелину уже скоро удастся найти.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам:

8 (4234) 32-16-26 – ОМВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция

8 902 488 56 56, 8 994 004 41 46 – волонтеры.