Прививать приморцев будут отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморском крае начался второй этап вакцинации от гриппа. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Российские вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» в количестве 267 тысяч поступили в поликлиники Приморья. Минздрав края рекомендует людям, входящим в группу риска, пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от сезонного гриппа и избежать возможных осложнений.

- Вакцину от гриппа рекомендуется делать осенью до начала эпидемиологического сезона ОРВИ и гриппа. Те жители края, которые не успели сделать прививку в начале осени, могут вакцинироваться в своей поликлинике, - отметила заведующая центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Роспотребнадзор прогнозирует сезон гриппа в январе-феврале 2021 года. В связи с этим в первую очередь на вакцинацию приглашаются люди из группы риска, поскольку в этот эпидемиологический сезон, когда в стране циркулирует коронавирусная инфекция, важно защитить именно тех, кто из-за сочетания инфекций может получить серьезные осложнения со здоровьем.

Кстати, Минздрав РФ обновил список граждан, которым рекомендовано прививаться от гриппа. В него вошли учащиеся всех типов образовательных учреждений, работники сферы предоставления услуг – медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, вахтовики, сотрудники правоохранительных и контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудники соцобслуживания и многофункциональных центров, а также госслужащие, беременные женщины, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.