«Восстание машин». Во Владивостоке автобус без водителя выкатился на оживленный участок дороги

Во Владивостоке водителю пришлось догонять автобус Фото: принтскрин видео.

Довольно курьезный случай произошел в Ленинском районе Владивостока. Автобус, стоящий на обочине, в какой-то момент выкатился на дорогу и, казалось вот-вот отправится в самостоятельный рейс, без водителя. Однако перевозчик вовремя опомнился и со всех ног кинулся догонять неуправляемый транспорт.

История развернулась среди бела дня на кольце Третьей рабочей. Трафик здесь очень оживленный и участок считается аварийным. К счастью, в этот раз ДТП удалось избежать благодаря быстрой реакции водителя. Судя по всему, перевозчик не поставил транспортное средство на стояночный тормоз.

Пользователи сети не оставили происшествие без внимания.

«Восстание машин», «Красавчик, успели таки», «Интересно, а когда он проходил обязаловку по ПДД,,20-ти часовую ? Похоже безопасник не выполняет свои обязанности», – делятся приморцы.

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