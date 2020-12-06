Сразу шесть человек в Приморье скончались от коронавируса за последние дни

Число больных COVID-19 в Приморье растет
Фото: Милана СОКОЛ
В Приморье неумолимо растет скорбная статистика из-за коронавируса. Только за последние двое суток болезнь унесла жизни сразу 6 человек. Всего с начала эпидемии, от COVID-19 в крае погибли 257 местных жителей.
Согласно данным оперштаба по борьбе с новой инфекцией, опасный диагноз в минувшие сутки подтвердился еще у 234 пациентов. Общее число случаев заболевания достигло 23 315.
Из позитивных новостей – победить заболевание смогли еще 95 пациентов. Число выздоровевших увеличилось до 16 391.
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