«Лопались стекла, орали сигналки, было страшно»: во Владивостоке сгорело популярное кафе

Пожар охватил нижний этаж здания Фото: dps.control

Ранним утром в воскресенье в Ленинском районе Владивостока произошел мощный пожар. Языки пламени стали вырываться из административного здания на Некрасовской, 52А. Здесь помимо популярного кафе находится салон красоты и ювелирный дом. На данный момент известно, что огонь уничтожил 250 квадратных метров постройки.

Громкие хлопки и огненное зарево разбудили жителей близлежащих домов в выходной. Люди начали звонить на пульт пожарной охраны, чтобы сообщить о ЧП. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, первый вызов с Некрасовской поступил в 05:20. К моменту приезда пожарных, огонь охватил часть помещений на первом этаже.

– Проснулись от того, что в окна бьет яркий оранжевый свет. На машинах начали срабатывать сигнализации, слышно было как бьются стекла. Спросонья и перепуга не сразу поняли, что происходит, – поделилась жительница Некрасовской, 52, окна которой как раз выходят на место происшествия.

Пожарные приступили к тушению в 05:28. Огонь удалось локализовать спустя 51 минуту, а полностью ликвидировать пожар специалисты смогли в 08:18. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении участвовали 28 огнеборцев и 9 единиц техники.

В тушении участвовали почти 30 брандмейстеров Фото: dps.control

Клубы дыма заволокли часть района Фото: dps.control

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