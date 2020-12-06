Осталось чуть-чуть. Стало известно, через сколько во Владивостоке откроют Русский мост

Во Владивостоке в ближайшее время возобновят движение по Русскому мосту Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке 6 декабря планируется открыть движение по мосту на остров Русский. Напомним, из-за сильного обледенения важная транспортная артерия, соединяющая материк и островную часть, была полностью перекрыта с 21 ноября. Расчистку вант и мостового перекрытия от наледи помимо коммунальных служб вели промышленные альпинисты. Лишь общими усилиями специалистам удалось ликвидировать последствия ледяного шторма.

По сообщению правительства Приморья, движение по мосту на Русский остров должно возобновиться сегодня, ориентировочно в 16:30.

Стоит отметить, что в воскресенье еще продолжит ходить бесплатный паром, который долгое время оставался единственным средством сообщения. Что касается промышленных альпинистов, они уже перешли к расчистке Золотого моста, из-за обледенения которого в городе постоянно приходится перекрывать движение на Светланской.

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