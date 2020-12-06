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Происшествия

Колесами в небо. Серьезное ДТП на объездной трассе Владивостока осложнило движение

Разбитые машины заняли часть дороги, есть пострадавшие
Ярослав ЮРИН
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Автомобиль перевернулся во время ДТП во Владивостоке

Автомобиль перевернулся во время ДТП во Владивостоке

Фото: dps_vl

Авария с участием двух авто произошла в воскресенье днем на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. При движении в сторону выезда из города дорогу не смогли поделить Toyota Probox и Toyota Cami. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи.

Участникам аварии понадобилась помощь медиков. Фото: dpskontrol125rus

Участникам аварии понадобилась помощь медиков. Фото: dpskontrol125rus

Удар оказался такой силы, что компактный внедорожник перевернулся. Экипажу понадобилась помощь медиков. По словам очевидцев, авария могла произойти из-за обледенения.

– Там сейчас полторы полосы, слева – лед, справа – снег. Освещения нет, а все летают также, – отмечают горожане.

Разбитые авто еще более усугубили положение на опасном участке. Движение в сторону Седанки сейчас замедленно.

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