Вода хлынула потоком. Очевидцам пришлось спасать историческое здание в центре Владивостока

Коммунальная авария в центре города. Фото: предоставлено очевидцами

Серьезное происшествие случилось в центре приморской столицы поздним вечером 4 декабря. По словам очевидцев, мощный поток холодной воды устремился с косогора на Светланской к электрической подстанции и зданию Матросского клуба, которые расположены недалеко от набережной Цесаревича. Благодаря быстрой реакции добровольцев удалось избежать масштабного потопа, а также возможного замыкания и пожара.

– Мне позвонил работник и сообщил, что к зданию подступает вода. Я быстро приехал. Мы обзвонили все инстанции, но решили действовать, не дожидаясь специалистов. Чтобы хотя бы немного снизить уровень воды, мы нашли длинные металлические прутья и стали прочищать забитые ливневки на набережной. Правда с первого раза это не помогло, поток хлынул в щитовую и в подстанцию. Но мы продолжили чистить, вода стала постепенно уходить в отверстия в стене, – поделился Кирилл Киреев.

Как предполагают добровольцы, в одном из колодцев, расположенных выше по улице, прорвало задвижку. На тревожной вызов отреагировали экстренные службы, однако Матросский клуб, который считается архитектурным наследием, все же пострадал.

Здание Морского офицерского собрания было выстроено в 1885 году. Оно было деревянным и сгорело во время революционных событий 1905-1907 годов. Спустя 2 года на месте сгоревшего было построено новое помещение. Сам Матросский клуб был создан в 1947 году указом штаба ВМФ. Здание стало памятником архитекторы Владивостока.

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