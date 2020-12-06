Житель Приморья поплатился за доброту. Пока мужчина помогал нуждающемуся, его обворовали

Мужчину ограбили, когда он помогал прохожему Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме полицейские задержали местного жителя, который уже неоднократно преступал закон. 34-летний мужчина знаком полицейским за преступления имущественного характера и незаконный сбыт наркотиков. В этот раз он попался на грабеже. При чем морально-этические нормы у преступника напрочь отсутствуют.

История развернулась на улице Севастопольской. Задержанный рассказал, что гулял с собакой и обратил внимание на пешехода, который упал. На помощь к нему поспешил другой мужчина, а из кармана его одежды выпал телефон. И именно в этот момент преступник решил воспользоваться ситуацией. Любитель легкой наживы толкнул добродушного очевидца, схватил его мобильный и скрылся.

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. У него уже изъяли телефон, который вернули законному владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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