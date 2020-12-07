«Там сплошной лед, он пожалел мое авто». Во Владивостоке грузовик устроил массовое ДТП на скользкой дороге

Во Владивостоке машину занесло на скользкой дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl

В Первореченском районе Владивостока произошла серьезная авария на скользкой дороге. Проезд возле дома №62А на Луговой не смогли поделить сразу три авто. Жители района ругают коммунальные службы, ответственные за расчистку территории от наледи.

Аварию спровоцировал микрогрузовик, водитель которого не справился с управлением. Isuzu врезался в припаркованную Toyota Axio, а та в свою очередь отлетела на Mazda Familia. Чтобы не повредить еще одну машину, виновник направил свой автомобиль в стену здания.

Микрогрузовик спровоцировал массовое ДТП. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Водитель пожалел мою машину и поехал в дом. А вообще за домом полный трэш, там каток, у самой машину несло, больше там не езжу, – поделилась местная жительница.

Многие поддержали мнение девушки, отмечая неудовлетворительное состояние дорог в городе.

В аварии пострадали 3 авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

«Там сплошной лед и это уже не первое ДТП. Управляющая компания не реагирует никак», «А как справляться с управлением, когда нигде не почищено? Все во льду», «Еще один снегопад сверху. И этот город можно на лопату закрывать, до весны», – делятся подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Тем временем синоптики прогнозируют сегодня небольшой снег в Приморье. Владивостоку, который до сих пор окончательно не справился с последствиями удара стихии, для полноценного коллапса хватит и пары снежинок.

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