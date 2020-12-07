Вот это полыхнуло. В Пригороде Владивостока сгорел коттедж

На Маковского произошел пожар
Фото: принтскрин видео.
Серьезный пожар произошел ночью в Советском районе приморской столицы. По сообщениям очевидцев, огонь стремительно охватил коттедж недалеко от КСК «Фетисов Арена».
Обеспокоенные очевидцы, заметив языки пламени, вырывающиеся из-за забора на улице Маковского, 342, вызвали пожарных. К моменту приезда брандмейстеров, огонь успел охватить кровлю и верхний этаж постройки. Причину происшествия и степень материального ущерба специалисты смогут установить после экспертизы. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
Напомним, накануне крупный пожар уничтожил популярное кафе во Владивостоке. Огонь успел распространиться на 250 квадратных метров в здании на Некрасовской, 52А.
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В здании также располагается ювелирный салон и spa-центр [фото, видео]
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