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Общество

Жителей Владивостока приглашают высказаться, какими должны стать скверы, парки и набережные города

Дирекция общественных пространств Владивостока запускает серию проектных семинаров для жителей Владивостока, кому не безразлична комфортная среда
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке начинаются проектные семинары, на которых местные жители могут высказать свое мнение о том, какими должны стать скверы, парки и набережные города.

- Горожане как главные заказчики могут высказать свои пожелания, какими они хотят видеть общественные территории и какие работы там необходимо провести. Все рациональные предложения будут учтены. По итогу проектных семинаров архитекторы разработают дизайн-проекты благоустройства территорий», – отметили в Дирекции общественных пространств города.

После того, как будет готов дизайн-проект, его предстоит реализовать. Но, что немало важно, при выполнении работ расхождений с дизайном быть не должно. Контроль за исполнением этих работ ведут сотрудники дирекции общественных пространств.

На сегодняшний день жителям города предлагается пройти опрос и анкетирование уже по восьми объектам. Чтобы поучаствовать в формировании комфортной городской среды, достаточно перейти по нижеприведенным ссылкам и оставить свои пожелания.

набережная в районе Татарской, 38;

набережная в районе станции Вторая Речка;

пляж и экотропа в поселке Экипажный;

сквер Комсомольцев;

сквер на Давыдова;

сквер на Ильичева;

общественная территория на сопке Бурачка;

набережная Моргородка.