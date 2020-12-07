Жителей Владивостока приглашают высказаться, какими должны стать скверы, парки и набережные города

Во Владивостоке начинаются проектные семинары, на которых местные жители могут высказать свое мнение о том, какими должны стать скверы, парки и набережные города.

- Горожане как главные заказчики могут высказать свои пожелания, какими они хотят видеть общественные территории и какие работы там необходимо провести. Все рациональные предложения будут учтены. По итогу проектных семинаров архитекторы разработают дизайн-проекты благоустройства территорий», – отметили в Дирекции общественных пространств города.

После того, как будет готов дизайн-проект, его предстоит реализовать. Но, что немало важно, при выполнении работ расхождений с дизайном быть не должно. Контроль за исполнением этих работ ведут сотрудники дирекции общественных пространств.

На сегодняшний день жителям города предлагается пройти опрос и анкетирование уже по восьми объектам. Чтобы поучаствовать в формировании комфортной городской среды, достаточно перейти по нижеприведенным ссылкам и оставить свои пожелания.

– набережная в районе Татарской, 38;

– набережная в районе станции Вторая Речка;

– пляж и экотропа в поселке Экипажный;

– сквер Комсомольцев;

– сквер на Давыдова;

– сквер на Ильичева;

– общественная территория на сопке Бурачка;

– набережная Моргородка.