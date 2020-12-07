Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Приморье за последние сутки выявлено еще 236 случаев заражения коронавирусом

Таким образом с началом эпидемии опасной инфекцией заразился 23 551 приморец
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
КомментироватьОставить комментарий
Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек

Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил данные по заболеваемости.

Согласно информации, за минувшие сутки в крае выявлено 236 новых случаев заражения COVID-19. А всего с начала эпидемии дикгноз был подтвержден у 23 551 приморца.

Вместе с тем число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек и составило 16 449 человек.

Напомним, в крае до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.