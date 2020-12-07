В Приморье за последние сутки выявлено еще 236 случаев заражения коронавирусом

Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил данные по заболеваемости.

Согласно информации, за минувшие сутки в крае выявлено 236 новых случаев заражения COVID-19. А всего с начала эпидемии дикгноз был подтвержден у 23 551 приморца.

Вместе с тем число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 58 человек и составило 16 449 человек.

Напомним, в крае до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.