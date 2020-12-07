В рубашке родились. Сход «лавины» с крыши попал на видео во Владивостоке

Во Владивостоке лед с крыши едва не упал на пешеходов Фото: принтскрин видео.

На запись видеорегистратора очевидца во Владивостоке попал момент падения льда с крыши административного здания в Ленинском районе. Люди, проходящие по тротуару, чудом успели увернуться. От травм пешеходов отделяли буквально несколько секунд.

Огромная глыба льда упала на дорогу с крыши здания на Достоевского, 4А, напротив ТЦ «Голубиная падь». Стоит отметить, что в этой ситуации повезло не только пешеходам, но и автомобилистам, проезжающим мимо. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

«Повезло, что мимо проходящие люди прошли пик и им не сильно досталось», «Вот реально достали собственники и арендаторы различных богаделен. Пока кого-нибудь льдом с вашей крыши не прибьет, не пошевелитесь», – отмечают пользователи социальной сети.

Напомним, еще в ноябре во Владивостоке выпал ледяной дождь. Подобного в Приморье не фиксировалось минимум 30 лет. Последствия удара стихии не удалось до конца ликвидировать до сих пор.

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