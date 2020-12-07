Энергетики ДРСК представили губернатору Приморья программу модернизации и реконструкции электросетевого комплекса края

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании представили губернатору Приморья Олегу Кожемяко программу модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МИРЭК) и отчитались об итогах ликвидации последствий ледяного дождя.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Приморье разработана программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края. Программа МИРЭК рассчитана на 5 лет и будет реализована в три этапа. Первый этап стартует уже в следующем году. В рамках программы будет проведена комплексаная реконструкция и модернизация энергообъектов на общую сумму более 12 млрд рублей.

Результатом реализации программы МИРЭК станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона и снижение аварийности в электрических сетях.

Директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко также доложил Олегу Кожемяко, что электроснабжение потребителей от сетей ДРСК было полностью восстановлено 25 ноября. Сейчас энергетики завершают работы по ремонту отдельных линий электропередачи, которые не влияют на электроснабжение потребителей.

Кроме этого, после завершения работ по восстановлению электроснабжения своих потребителей, энергетики ДРСК направили бригады для оказания помощи Артемовской электросетевой компании в г. Артем и Оборонэнерго по восстановлению энергообъектов на Эгершельде и острове Русский.

Напомним, в период с 18 по 20 ноября 2020 года на Приморский край обрушился мощный циклон, который сопровождался сильным ветром, ледяным дождем и снегопадом. Из-за образовавшейся на энергообъектах наледи произошли множественные повреждения на ЛЭП – это обрывы и провисание проводов, повреждения другого оборудования. Ледяной панцирь на проводах ЛЭП достиг аномальных значений.

Всего в аварийно-восстановительных работах было задействовано 61 бригада и 85 единиц техники, включая бригады из Хабаровского края, ЕАО, Амурской области, «Сахалинэнерго» и подрядных организаций.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.