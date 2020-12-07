Триумф российских исследователей данных: подведены итоги AIJ Contest

Завершилось международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest, которое Сбер организовал вместе с российскими и зарубежными партнёрами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey.

В этом году состязание побило все рекорды популярности, собрав около 1000 дата-сайентистов из 43 государств, в том числе из таких «экзотических», как Гана, Монголия, Шри-Ланка и Эквадор. В AIJ Contest 2020 впервые участвовали школьники, которые решали те же задачи, что и взрослые.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«AIJ Contest 2020 превзошёл наши ожидания. От участников поступило более 2700 решений, многие из которых выполнены на мировом уровне. Радует, что у нас появилась «постоянная» аудитория: четверть претендентов уже участвовали в наших предыдущих соревнованиях. Но ещё приятнее тот факт, что несмотря на огромное международное представительство, в том числе из таких сильных в плане Data Science государств, как США, Индия, Китай, Сингапур, страны Евросоюза и другие, все призовые места — и у старшеклассников, и у взрослых — достались российским участникам. Это говорит о высоком уровне развития Data Science в стране.

И мы продолжим помогать отечественному сообществу исследователей данных развиваться, будем «подкидывать» дата-сайентистам как можно более сложные, но при этом прикладные задачи, имеющие огромное практическое значение. И, конечно, мы никогда не ограничивались и не будем ограничиваться только AIJ Contest. Образовательные модули, хакатоны, олимпиады, открытые уроки, деятельность Института искусственного интеллекта, — у нас запланирован огромный пул событий и практик, направленных на ускоренное развитие технологий AI и машинного обучения. И задача самая амбициозная — вывести страну на лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, создавать и внедрять лучшие AI-решения для повышения качества жизни всех граждан страны».

Участники соревновались в трёх треках.

«Digital Пётр» — первый трек соревнования, который проводился на базе нескольких технологий ИИ (компьютерное зрение, обработка естественного языка и графы знаний). Участникам конкурса предлагалось побороться за приз в рамках образовательной задачи с историческим уклоном: им предстояло создать алгоритм по распознаванию рукописей Петра I.

Взрослые:

I место — Денис Карачёв, Алексей Шоненков, Илья Смолин, Максим Новопольцев — приз 1 млн рублей;

II место — Владислав Крамаренко — 400 тыс. рублей;

III место — Сергей Арефьев, Роман Пьянков — 200 тыс. рублей.

Школьники:

I место — Даниил Цимерман (17 лет) — 1 млн рублей;

II место — Максим Жданов, Вадим Тимакин (оба — 16 лет) — 400 тыс. рублей;

III место — Елена Фомина (15 лет) — 200 тыс. рублей.

NoFloodWithAI — специальный трек с социально значимой задачей, проводимый совместно с МЧС, Минприроды и Росгидрометом. Участникам соревнования предлагалось разработать алгоритм краткосрочного прогнозирования уровней воды Амура для предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионах России. Результаты соревнования планируется использовать для последующего снижения экологических рисков и минимизации экономического ущерба регионов.

Взрослые:

I место — Дмитрий Раевский — 500 тыс. рублей;

II место — Александр Мамаев — 200 тыс. рублей;

III место — Даниил Степанов — 100 тыс. рублей.

Школьники:

I место — Иван Конюшенко (17 лет) — 500 тыс. рублей;

II место — Никита Киви (17 лет) — 200 тыс. рублей;

III место — Дмитрий Кузнецов, Марк Шкут (оба — 17 лет) — 100 тыс. рублей.

AI 4 Humanities: ruGPT-3 — трек для тех, кто хорошо знает нейронные сети. Он позволил познакомиться c перспективной технологией ruGPT-3, которая способна генерировать очень сложные осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на «человеческом» языке. Например, с помощью неё можно самостоятельно ответить на существенную часть вопросов ОГЭ или ЕГЭ, а также написать код на Java по запросу «сделай мне сайт для интернет-магазина», придумать бизнес-идею для новых стартапов или написать новые научно-популярные статьи.

Взрослые:

I место — Андрей Нестеров — 1 млн рублей;

II место — Михаил Орженовский — 300 тыс. рублей;

III место — Диляра Баймурзина — 200 тыс. рублей.

Школьники:

I место — Александр Гоптарь (17 лет) — 500 тыс. рублей;

II место — Андрей Сергеев (17 лет) — 300 тыс. рублей;

III место — Сергей Краснояружский (17 лет) — 200 тыс. рублей.

Общий призовой фонд соревнований составил более 7 млн рублей.