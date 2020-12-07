«Хозяин дороги, король жизни». Встречу с Lexus во Владивостоке очевидцы сравнили с американскими горками

Водитель встречного авто оказался крайне удивлен Фото: pixabay.com

Неожиданно выехавший в темноте Lexus, едва не спровоцировал ДТП во Владивостоке. История развернулась в Ленинском районе города. Неудачный маневр попал на видеорегистратор очевидца, который и поспешил передать привет владельцу элитного авто в сети.

– Хотелось бы поделиться видео с индивидумом на Lexus, хозяином дороги и королем жизни. Спасибо за всплеск эмоций, как будто на американских горках покатилась. Двигался по встречке со стороны Красного Знамени на кольцо Третьей рабочей, – рассказал автомобилист в популярном автомобильном сообществе края.

Пользователи сети не оставили без внимания резкий маневр.

«Капец, как страшно», «Я бы газку прибавил! На моей тачке морда дорогая», «Пункт ПДД 9.1(1) не распространяется на автомобили марок, Lexus, BMW, Mercedes стоимостью выше 600 000 рублей», «Иногда так хочется купить себе К-700 (трактор) и в лобовуху вот таких...», – высказываются фолловеры.

Несколько человек попытались реабилитировать владельца элитного авто, для которого оказался не писан закон. Горожане отметили, что на дороге есть утопленная ливневка вокруг которой образовались ямы, предположив, что автолюбитель просто попытался объехать препятствие.

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