В Санья открылся Хайнаньский международный кинофестиваль

5 декабря в курортном городе Санья открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль, который совместно организован Медиакорпорацией Китая /China Media Group/ и народным правительством провинции Хайнань. Заместитель министра Отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая, председатель организационного комитета кинофестиваля Шэнь Хайсюн и секретарь Хайнаньского провинциального комитета КПК Шэнь Сяомин выступили на церемонии открытия, после чего генеральный директор Медиакорпорации Китая объявил фестиваль открытым.

Шэнь Сяомин в своем выступлении отметил, что на Хайнане сложились уникальные возможности для развития киноиндустрии. Прежде всего, в этой островной провинции идет реализация политики внешней открытости, Хайнань расположен в районе «золотого туристического пояса», что привлекает сюда лучшие мировые ресурсы, все это способствует созданию благоприятных условий для развития киноиндустрии. Хайнаньский кинофестиваль становится площадкой для культурного взаимодействия и обмена опытом между Китаем и зарубежными странами. В настоящее время Китай ускоренно формирует новую модель развития, в связи с этим, провинция Хайнань стремится к более четкому позиционированию в процессе двойной рыночной циркуляции, ориентированной на внутренний и внешний рынок.

В своем выступлении Шэнь Хайсюн сказал, что нынешний кинофестиваль проводится в особое время и имеет особое значение для кинематографистов и кинозрителей всего мира. Проведение Хайнаньского международного кинофестиваля не только демонстрирует быстрое восстановление китайской киноиндустрии, но и дает сигнал надежды, что человечество в конечном итоге преодолеет эпидемию. В ходе нынешнего кинофестиваля состоится премьера документального фильма в формате четкого разрешения 4K - «Китай. 2020 год. Борьба с эпидемией», который подготовила Медиакорпорация Китая. Фильм рассказывает о том, как китайский народ преодолел эпидемию под руководством Компартии и правительства Китая. Глава Медиакорпорации Китая выразил надежду, что фильм вселит уверенность в победе над эпидемией во всем мире.

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль - беспрецедентно масштабное событие в мире киноискусства. В фестивале принимают участие 4376 фильмов из 114 стран и регионов мира. 189 лучших китайских и зарубежных картин покажут в онлайн и офлайн-форматах в таких городах островной провинции, как Хайкоу, Санья, Даньчжоу и Цюнхай.