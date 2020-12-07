«Вот это крылья распустил». Во Владивостоке таксист устроил разборки посреди дороги

Таксист решил проучить оппонента Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке разборки на дороге попали на видео. Очевидец поделился в сети подробными кадрами происшествия от начала и до конца. По словам свидетеля, причиной спора между мужчинами стала первоочередность проезда.

– В районе кольца Третьей рабочей бравый мигрант таксист, за рулем Toyota Aqua оскорбился, что его не пропустили. И он решил устроить разборки посреди дороги, перегородив движение, пока его петушиная особа будет разбираться с водителем Toyota Axio. Глядя на происходящее, становится стыдно за наше общество, все едут мимо, – отметил свидетель.

На видео отчетливо заметно, как белая малолитражка с аракалом такси пытается вклиниться в крайне левый ряд, при этом без всяких поворотников. А дальше началось настоящее противостояние. Манеру езды обоих водителей безопасной не назовешь, машины начали вилять по дороге едва не соприкоснувшись бортами несколько раз.

Апогеем шоу стала словесная перепалка, а после и потасовка возле Axio. Примечательно, что на разговор с «обидчиком» таксист вышел с подмогой. Второй водитель оказался не из робкого десятка и смог дать отпор.

Пользователи сети не обошлись без едких комментариев.

«Выходи один, мы тоже будем одни», «Вот это крылья распустил», «Где мужики русские? Все мимо проезжают, кричать хочется, только кому? Буду думать , над своей безопасностью», «А как обратно в машину пошел то, как будто куртку с вешалки забыл снять», «Правильно не пропустили, зачем там лезть обгонять. Там как бы одна полоса с местным уширением трассы. Да и дело даже не в этом вот, куда этот таксист уедет после обгона? Да никуда, он встанет в потоке! Так что такое поведение вообще ничем нельзя оправдать», – делятся подписчики популярного автомобильного сообщества.

Напоследок водитель такси грубо нарушил ПДД, развернувшись через сплошную. Не исключено, что поведением вспыльчивого перевозчика после обнародованного видео заинтересуется ГИБДД.

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