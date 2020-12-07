Отсутствие прав, отказ от освидетельствования и погибший пешеход: полиция Хасана разбириается в смертельном ДТП

В Хасанском районе полиция выясняет обстоятельства страшного ДТП на трассе Раздольное-Хасан, в котором Toyota Fielder насмерть сбил пешехода.

По предварительной информации, которую удалось собрать полицейским, за рулем автомобиля Toyota Corolla Fielder находился 21-летний молодой человек. Сам автомобиль двигался в сторону Раздольного. в какой-то момент иномарка наехала на 30-летнего мужчину, который шел по правой стороне дороги в попутном с Fielder направлении. Удар оказался такой силы, что пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Разбираясь в деталях произошедшего, стражи порядка выяснили, что 21-летний водитель Fielder никогда не проходил обучения на право управления транспортным средством. Кроме того в октябре 2020 года он уже получал штраф за вождение без прав. Примечательно также, что от прохождения медицинского освидетельствования предполагаемый виновник ДТП отказался.

Полицейским предстоит еще выяснить, что в действительности стало причиной смертельной аварии. Для этого назначено несколько исследований.