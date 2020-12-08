Единый налог на вмененный доход отменяется в 2021 году

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю напоминает, что с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Чтобы продолжить вести свою деятельность, организациям и индивидуальным предпринимателям, применявшим ЕНВД, необходимо избрать иные режимы налогообложения:

1) Упрощённую систему налогообложения;

2) Патентную систему налогообложения – для ИП, привлекающих при осуществлении своей деятельности не более 15 работников.

3) Налог на профессиональный доход – Для ИП, не имеющих наемных работников (самозанятые),

Организации и индивидуальные предприниматели, при применении указанных режимов, освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, в случае применения УСН и ПСН налог на имущество организаций (физических лиц).

В помощь налогоплательщикам с выбором системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД на сайте ФНС России www.nalog.ru создана специальная информационная страница «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?», а также электронный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».

Кроме этого информация о существующих режимах налогообложения размещена в разделе «Дествующие налоги и сборы» (кнопка «Действующие», пункт «Налогообложение в Российской Федерации»).